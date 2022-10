Nächstes Paar-Indiz: Paco Herb und Melissa halten Händchen!

Paco Herb und Melissa Damilia (27) bringen die Gerüchteküche weiter zum Brodeln! Vor wenigen Tagen veröffentlichten der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und die ehemalige Bachelorette ein Video, in dem sie kuscheln. Was genau zwischen den beiden geht, ist ungewiss. Jedoch häufen sich inzwischen die Hinweise, dass die beiden etwas miteinander am Laufen haben – und vielleicht sogar ein Paar sind: Paco und Melissa zeigten sich nun Hand in Hand!

In ihrer Instagram-Story teilte Melissa einen Clip, in dem sie durchs Laub spaziert – allerdings nicht allein: Neben einem Hund ist in der Aufnahme auch eine Männerhand zu sehen, die die der Baden-Württembergerin fest umschließt. Den vielen Tattoos auf der Hand nach zu urteilen, müsste es sich dabei um Paco handeln. Außerdem verriet die 27-Jährige kurz zuvor, dass sie sich gerade in Hannover aufhalte – der Stadt, in der ihr vermeintlicher Flirt wohnt.

Dass die Ex-Love Island-Kandidaten mehr als nur Freunde sind, vermuten auch die Fans. In einer Promiflash-Umfrage gaben 82,6 der Teilnehmer an, dass an eine Beziehung der beiden glauben. Nur 17,4 Prozent denken, dass nicht mehr zwischen ihnen läuft.

Instagram / melissadamilia Die Influencerin Melissa Damilia im Januar 2021

Instagram / paco_hrb Paco Herb im September 2022

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Juni 2022 in Frankreich

