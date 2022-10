Spoilert Markus den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ausgang?

Hat Markus und Janas Ehe etwa immer noch Bestand? Der Rettungssanitäter und die Hessin trafen sich zum ersten Mal vor dem Traualtar im Rahmen der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick. Beide strahlten sich an und wirkten

direkt vertraut miteinander. Schließlich gaben sie sich das Jawort und besiegelten dieses sogar mit einem Kuss. Im Laufe der Feier kam Markus gar nicht mehr aus dem Schwärmen von seiner Ehefrau heraus. Nun deutete er an, dass sie auch nach dem Ende der Dreharbeiten ein Paar sind!

Das Finale des Sozialexperiments, in dem verkündet wird, welche Paare noch zusammen sind, wird eigentlich erst in knapp drei Wochen ausgestrahlt. Gegenüber Promiflash betonte der 32-Jährige jedoch schon jetzt, dass er nach wie vor Feuer und Flamme für die 26-Jährige sei: "Ich war sofort schockverliebt und bin es immer noch." Jana sei einfach seine Traumfrau. "Ich habe mir jemanden gewünscht, der aufgeschlossen, fröhlich ist und eine superschöne Ausstrahlung hat. Und Jana erfüllt alles, was ich mir je erträumt haben könnte. Auch optisch finde ich Jana sehr anziehend, da ich sehr auf rote Haare und blaue Augen stehe", freute sich Markus.

Doch das bleibt nicht der einzige Hinweis. Der nebenberufliche Hausmeister erinnerte sich an den hochemotionalen Hochzeitstag und verriet, dass er sich oft zurückhalten musste, nicht zu weinen. "Mein Highlight ist ganz klar Jana. Jemand anderen an meiner Seite kann ich mir nicht mehr vorstellen", stellte der Nordrhein-Westfale klar.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana und Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

