Süße Fotoreihe: Kaley Cuoco zeigt stolz ihren Mini-Babybauch

Kaley Cuoco (36) gibt Einblicke in ihre Schwangerschaft! Vor wenigen Wochen machte die ehemalige The Big Bang Theory-Darstellerin öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Ob sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass ihr Nachwuchs erst im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken soll. Dennoch hat Kaley schon einen kleinen Babybauch, den sie nun auch auf mehreren Bildern süß in Szene setzte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 36-Jährige mehrere Fotos. Zwei davon zeigen sie an der Seite ihres Liebsten Tom. Auf einem lehnt sie sich an den Schauspieler an, während dieser liebevoll ihren Bauch streichelt. Auf einem weiteren ist zu sehen, wie sie im Spiegel vor ihm posiert und dadurch ihre leichten Schwangerschaftsrundungen in Szene setzt. Auf zwei anderen Bildern präsentiert Kaley ihren kleinen Babybauch hingegen im Bett und beim Sport.

Auch wenn die Schauspielerin auf den Bildern jetzt sehr glücklich wirkt, war die Schwangerschaft für sie bisher kein Zuckerschlecken. Im ersten Trimester hatte die US-Amerikanerin mit starker Übelkeit zu kämpfen. "Weißt du noch, wie du auf mich aufpassen musstest während des Drehs? Mir ging es so furchtbar", erinnerte sie sich im Gespräch mit ihrer Drehpartnerin für den Action-Film "Role Play" zurück.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, TV-Star

