Zeit mit Rich, Handyspiele & Co.: Das macht Adele glücklich!

Adele (34) ist nach der Scheidung von ihrem langjährigen Partner Simon Konecki (48) mit ihrem neuen Freund Rich Paul (40) wieder total happy! Über das Privatleben des Ausnahmetalents ist allerdings nur sehr wenig bekannt, denn die "I Drink Wine"-Interpretin hält ihren Alltag abseits der Bühne zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt gewährte sie doch einen kleinen Einblick: Diese Momente machen Adele in ihrem Privatleben glücklich!

Im Rahmen des Events "Happy Hour With Adele" sprach die "Someone Like You"-Sängerin auch über die Quellen ihres privaten Glücks: Beispielsweise genieße sie zum einen die Zeit mit ihrem Partner Rich und zum anderen auch die Momente mit ihren Hunden Bobby und Freddy. "Meine Hunde und dass ich mir besonders viel Zeit für Rich nehme", betonte die 34-Jährige.

Aber nicht nur Rich und ihre felligen Freunde zaubern Adele ein Lächeln ins Gesicht – die "Oh My God"-Interpretin erfreut sich noch an ein paar anderen Sachen! "Ich kaufe online eine Menge Klamotten", lachte sie und fügte hinzu: "Ich liebe es, Dinge zu kaufen – Turnschuhe und Sweatshirts." Zudem bereite ihr derzeit auch ein Handyspiel mit Worträtseln große Freude. "Ich bin bei Level 900", schmunzelte sie.

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele im Februar 2022 in London

Getty Images Adele im Juli 2022

