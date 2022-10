"Dankbar": Neu-Mama Mandy Moore schwärmt von ihrem Sohn

Mandy Moore (38) ist hin und weg von ihrem Nachwuchs. Die Schauspielerin und ihr Partner Taylor Goldsmith wurden im Februar 2021 zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. August Harrison machte das Familienglück perfekt. Vergangenen Juni folgte dann die Überraschung – die This Is Us-Darstellerin verkündete ihre zweite Schwangerschaft. Vor einigen Tagen brachte die Beauty ihr zweites Kind zur Welt – und schwärmte jetzt von ihrem Neugeborenen.

Via Instagram teilte die frisch gebackene Mama einen niedlichen Schnappschuss ihres kleinen Jungen. "Eine Woche mit diesem Traummann. Du hast das Spiel absolut verändert, Ozzie", lauteten die liebevollen Zeilen der 38-Jährigen. Das Bild zeigt ihren Sohnemann, der seine winzigen Hände hinter seinem Kopf hält. "Ja, ich bin erschöpft und mit Spucke bedeckt und füttere dich pausenlos, aber ich bin so dankbar und genieße jede Sekunde dieser Zeit", gab Mandy ehrlich zu.

Erst vor einigen Tagen verriet Mandy, dass sie Kapseln zu sich nehme, die eigens aus ihrer Plazenta gefertigt wurden. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie ein Foto der Flasche, welche die besonderen Kapseln enthalten. Wie laut der Aufschrift der Fläschchen zu entnehmen war, wolle sie dadurch ihrem Baby ganz nahe sein: "Gemacht von dir für dich. Gefüllt mit deiner Plazenta und sehr viel Liebe."

Instagram / mandymooremm Oscar Bennett Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Getty Images Mandy Moore im August 2022 in Beverly Hills

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Mann Taylor Goldsmith mit ihrem Baby

