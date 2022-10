Hatte "Temptation Island V.I.P."-Aleks Zweifel an Beziehung?

Aleksandar Petrovics (31) Grenzen wurden überschritten! Der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer stellt sich momentan mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) dem Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Seine Herzensdame hatte bisher offenbar keine Probleme damit, treu zu bleiben, war aber durch ihre Pöbeleien und ihre vulgäre Ausdrucksweise negativ aufgefallen. Im exklusiven Interview mit Promiflash gab der 31-Jährige jetzt preis, dass er wegen Christinas beleidigender Art an seiner Beziehung zweifelte.

Gegenüber Promiflash erklärte der Realitystar, dass er und seine Freundin vor der Show klare Grenzen festgelegt hatten: "Sollte sie jemanden beleidigen, sich asozial verhalten oder sich vulgär ausdrücken, dann würde ich die Beziehung beenden." Augenscheinlich hatte Christina sich nicht an diese Abmachung gehalten. "Ich konnte es nicht fassen, dass sie das offensichtlich nicht ernst genommen und meine Bedingungen nicht respektiert hat.", meinte Aleks. Er habe dadurch an seiner Beziehung gezweifelt.

Auch in der Show hatte Aleks schon geäußert, dass ihn das prollige Verhalten seiner Freundin enorm stören würde. Er war sogar so weit gegangen, die Verführerinnen als "respektvoller als meine eigene Freundin" zu bezeichnen. Christina müsse mit 30 Jahren wissen, wie sie sich zu verhalten habe, hatte der TV-Star behauptet.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL Christina Dimitriou weint beim Lagerfeuer

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de