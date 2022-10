Hochzeitstanz: Blake Livelys Schwester hatte Lampenfieber

Robyn Lively (50) hatte ordentlich Herzrasen! Genau wie ihre Halbschwester Gossip Girl-Star Blake Lively (35) ist sie Schauspielerin. Sie spielte in dem Klassiker "Karate Kid" von 1984 mit. Ende der 80er drehte sie außerdem die Fantasykomödie "Teen Witch – Hokuspokus in der Highschool", in der sie auch tanzen durfte. Diesen Tanz performte die Darstellerin erneut bei der Hochzeit ihrer Schwester, als diese Schauspieler Ryan Reynolds (46) das Jawort gab – und da bekam Robyn großes Lampenfieber!

"Ich war so aufgeregt, das zu tun. Ich hatte richtig Herzrasen", erzählte Robyn Us Weekly lachend. Ihre Tanzperformance habe sie für Blake und Ryan als Überraschung geplant und sie sei sich sicher, dass es ein echtes Highlight bei der Feier war. Blakes Bruder Eric wurde auch mit einbezogen und musste den männlichen Part des Tanzes übernehmen. "Ich zog dieses blaue Schlauchkleid mit dem Tutu an. Ich hatte eine Halskette und habe sie über den Boden geworfen. Es war umwerfend", schwärmte Robyn von dem Spektakel.

Obwohl sie offenbar nur selten zusammen in der Öffentlichkeit auftreten, scheinen die Schwestern sich sehr nahezustehen. Zu ihrem 49. Geburtstag vergangenes Jahr bekam Robyn sogar eine selbst gebackene Torte mit jeder Menge Zuckerguss in Form eines rosafarbenen Einhorns geschenkt. Blake hatte sich ordentlich ins Zeug gelegt und zeigte sich besonders stolz über ihr Backwerk.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds 2016

Getty Images Robyn Lively, Schauspielerin

Ouzounova/SplashNews.com Robyn und Blake Lively auf der New York Fashion Week 2022

