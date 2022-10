Nach Ehe-Aus: Netz möchte Gisele-Romanze mit Pete Davidson

Für die Fans steht bereits das neue Hollywood-Traumpaar fest! Seit einigen Monaten machten Gerüchte die Runde, dass Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) in einer Ehekrise stecken. Insider verrieten immer wieder, dass sich das einstige Traumpaar scheiden lassen möchte. Am vergangenen Freitag wurden dann die Spekulationen bestätigt: Das Model und der NFL-Star gehen von nun an getrennte Wege. Doch für die Fans ist das kein Grund zur Traurigkeit: Sie glauben, dass Pete Davidson (28) perfekt an Giseles Seite passen würde!

Auf Twitter waren sich die User einig: Pete wäre die optimale Ablenkung für Gisele! "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Pete Davidson jetzt bei Gisele landen wird", twitterte eine Person, während ein anderer scherzte: "Haltet Pete Davidson um jeden Preis von Gisele fern, es sei denn, ihr wollt sehen, wie Tom Brady aus purem Hass drei weitere Superbowls in Folge gewinnt!". Für einen anderen Nutzer der Social-Media-Plattform kommt aber auch eine weitere potenzielle Partnerin für den Comedian infrage: "Tia Mowry und Gisele Bündchen lassen sich von ihren Ehemännern scheiden. Es ist Pete Davidson-Saison."

Ob Pete wirklich eine Chance bei der Laufstegschönheit hat? Ein Liebes-Comeback von Gisele und Tom wurde zumindest schon mal ausgeschlossen: "Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Zurück geben wird. Sie haben beide Anwälte und schauen sich an, was eine Trennung mit sich bringen wird, wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden", erklärte eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei einem Event in New York City im September 2016

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Tom Brad und Gisele Bündchen bei der Met Gala im Mai 2019

