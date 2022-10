Nach Turtel-Pics: Rosenkrieg bei Sascha Koslowski und Paola?

Endet die Trennung von Sascha Koslowski (35) und Paola Maria (29) etwa doch noch in einer Schlammschlacht? Anfang des Jahres verkündeten die beiden YouTuber überraschend das Ende ihrer Beziehung nach neun Jahren Ehe. Während es zu Beginn den Anschein erweckte, dass das Paar im Guten auseinanderging, scheint nun doch ein Rosenkrieg zu folgen: Vor wenigen Tagen tauchten Turtelbilder des Webstars mit einer unbekannten Frau auf. Paola äußerte sich daraufhin kryptisch in ihrer Instagram-Story: "Heute Morgen war so chaotisch, ich hatte Bauchschmerzen und das Gefühl, heute wird kein guter Tag. Und dann hab ich was gesehen und hatte danach heftig gute Laune, so unfassbar gute Laune! Denn am Ende des Tages kommt immer alles irgendwie ans Licht." Spielt sie damit etwa auf ihren Ex an?

