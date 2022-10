Trotz Skandal: Khloé Kardashian trägt weiter Kanyes Schuhe

Steht sie ihm etwa noch bei? In letzter Zeit schoss sich Kanye West (45) mit einigen kontroversen Aussagen selbst ins Aus. So gab er antisemitische Äußerungen von sich oder zweifelte die Todesursache des durch Polizeigewalt verstorbenen George Floyd an. Daraufhin verlor der Rapper sämtliche Kooperationspartner, wie Balenciaga oder Adidas, und auch viele andere Promis wandten sich von ihm ab. Und wie steht es um seine einstige Schwägerin? Khloé Kardashian (38) trägt trotz des ganzen Dramas weiterhin Kanyes Schuhe!

Gemeinsam mit Adidas vertrieb der Musiker bislang immer seine Schuhmarke Yeezy. Aufgrund des Eklats kündigte ihm Adidas jedoch – daraufhin schmissen zahlreiche Schuhbesitzer seine Sneaker weg oder verbrannten sie sogar. Doch jetzt wurde Khloé bei einem Spaziergang mit ihrer Tochter True (4) gesehen, wo sie ein Paar Yeezys trug! Auf den Fotos, die Hollywood Life vorliegen, kombiniert die Unternehmerin die Sneaker mit einem lässigen Jogginganzug.

Mittlerweile hat auch seine Ex und Mutter seiner Kinder Kim Kardashian (42) sich auf eine Seite geschlagen. In ihrer Instagram-Story bezog sie Stellung zu Kanyes Aussagen: "Hassreden sind niemals in Ordnung oder zu entschuldigen. Ich stehe an der Seite der jüdischen Gemeinschaft und fordere, dass die schreckliche Gewalt und die hasserfüllten Äußerungen gegen sie sofort beendet werden."

