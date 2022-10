Dritter Jahrestag: Brooklyn Beckham gratuliert seiner Nicola

Brooklyn Beckham (23) feiert heute einen besonderen Tag. Der älteste Sohn von David Beckham (47) und seine Ehefrau Nicola Peltz (27) schweben bereits seit einigen Jahren auf Wolke sieben. Im Oktober 2019 wurde das Paar erstmals zusammen auf einer Halloween-Party gesichtet, seitdem gehen die zwei turtelnd gemeinsam durchs Leben. Anlässlich des dritten Jahrestages widmete Brooklyn seiner Liebsten jetzt eine romantische Liebeserklärung.

"Unglaublich, dass es schon drei Jahre her ist, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon mein ganzes Leben", schwärmte der 23-Jährige unter den Schnappschüssen auf Instagram. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild scheint ein intimer Moment festgehalten worden zu sein: Oberkörperfrei schießt Brooklyn ein Foto, auf dem seine Frau lediglich die Brüste verdeckt hält. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine andere Hälfte, meine beste Freundin und meine großartige Frau. Ich könnte dieses Leben nicht ohne dich leben", fügte der Beau hinzu.

Auch Nicola meldete sich via Social Media zu Wort und gratulierte ihrem Partner. "Alles Gute zum Dreijährigen Baby. Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich. Ich bin so glücklich, dass ich dich als meinen Mann habe", schrieb die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Profil.

Getty Images Brooklyn Beckham auf einer Veranstaltung in Los Angeles, Oktober 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Frau Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

