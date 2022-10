Selten: Susan Sideropoulos teilt süßes Foto mit ihrem Mann

Susan Sideropoulos (42) schwebt auch Jahre später noch auf Wolke sieben. Seit mittlerweile 17 Jahren ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin schon mit ihrer Jugendliebe verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Söhne, die in den Jahren 2010 und 2011 zur Welt kamen. Doch obwohl die gebürtige Hamburgerin ihre Community regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden hält, teilt sie nur wenige Aufnahmen von ihrem Mann. Nun erfreute Susan ihre Fans jedoch erneut mit einem gemeinsamen Pärchen-Foto.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 42-Jährige jetzt ein Bild, das Jakob und sie am Strand in Tel Aviv zeigt. Dort macht das Paar im Moment Urlaub, wie einigen vorangegangenen Posts der Blondine zu entnehmen ist. Lächelnd posieren die Eheleute gemeinsam, während im Hintergrund augenscheinlich langsam die Sonne untergeht. "Jakob sagt immer: 'Wir sollten am verschwenderischsten beim Auskosten von schönen Momenten sein'", kommentierte sie ihren Post schlicht.

Unter dem Beitrag brachten anschließend viele Abonnenten ihre Begeisterung über das süße Foto zum Ausdruck. Ein Fan schrieb zum Beispiel, dass das Pärchen-Pic wirklich wunderschön sei, während ein anderer User humorvoll schrieb: "Es heißt ja auch im Lied: Kluger Jakob, Kluger Jakob". Einige Prominente ließen es sich nicht nehmen, das Foto zu kommentieren. So hinterließ Patricia Kelly (52) zwei Herz-Emojis in den Kommentaren.

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im Juli 2022

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg im August 2022

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und ihr Mann Jakob im Februar 2022

