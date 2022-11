"Hochzeit auf ersten Blick"-Markus' Kondome: Fans entsetzt?

Wollte Markus zu viel auf einmal? Der nebenberufliche Hausmeister hat bei Hochzeit auf den ersten Blick die Finanzwirtin Jana geheiratet, obwohl er sie bis dahin nicht kannte. Nach dem Blind Date vor dem Traualtar ging es für das frischvermählte Paar in die Flitterwochen. Als die beiden auf Mallorca angekommen waren, begutachteten sie gegenseitig ihre Koffer. Markus hatte Kondome dabei und schien Jana damit etwas überrumpelt zu haben: Sie wurde rot und wirkte peinlich berührt. War er etwa zu voreilig?

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, nicht. In einer Umfrage (Stand 1. November 2022, 14:15 Uhr) gaben nur 23,9 Prozent an, dass es für Gedanken an den ersten Sex direkt nach der blinden Hochzeit zu früh sei. 76,1 Prozent fanden Markus' Mitbringsel hingegen völlig angebracht. Sie stimmten für: "Hätte ja sein können, dass da mehr läuft..." Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich auch auf Twitter wider. "Ich finde die Kondome eher weniger problematisch als die sofortige Eheschließung" oder: "An Kondome denken, finde ich gut", lauten nur zwei der vielen Kommentare. Andere User amüsierten sich zudem über die hohe Anzahl der mitgebrachten Präservative: "Der hat was vor."

Für Jana steht jedoch fest, dass sie sich Zeit lassen möchte, um mit Markus intim zu werden. "Was mir schwerfällt ab und zu", ergänzte dieser im Gespräch mit ihr. Deshalb bat sie der Hobby-Lasertagspieler darum, ihn in Zukunft darauf hinzuweisen, wenn er zu sehr vorpresche.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

