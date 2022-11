Nach Affären-Gerüchten: Kylie Jenner hält zu Travis Scott

Kylie Jenner (25) lässt sich nicht unterkriegen! Im Jahr 2019 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass der The Kardashians-Star angeblich von seinem Partner Travis Scott (31) betrogen wurde. Der Rapper soll eine Affäre mit der Influencerin Rojean Kar gehabt haben. Vor wenigen Tagen spekulierten die Fans wieder über die angebliche Liaison der beiden. Der Musiker stellte aber sofort klar, dass er nie mit ihr zusammen gewesen sei. Kylie scheint den ganzen Schlagzeilen jedenfalls keinen Glauben zu schenken. Ein Insider verriet jetzt: Sie hält zu Travis!

"Kylie bleibt stark [inmitten der Betrugsvorwürfe]", plauderte der Informant nun im Interview mit Us Weekly aus. Auch wenn viele Leute Kylie und Travis angeblich auseinanderbringen wollen, halte sie weiterhin an der Beziehung fest. Der "Highest in the Room"-Interpret scheint ebenfalls alles dafür zu tun, dass seine Familie glücklich ist. "Er ist an der Seite von Kylie und den Kindern, wann immer er nicht arbeitet", meinte die Quelle zu wissen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Rojean die Fremdgeh-Gerüchte in ihrer Instagram-Story einmal mehr befeuert. "Zu sagen, dass du mich nicht kennst und nie mit mir zusammen warst, obwohl du eindeutig mit mir zusammen warst und jeder dich mit mir zusammen gesehen hat und ich sogar Fotos und Videos von uns beiden habe – was soll das?", wetterte die 27-Jährige gegen Travis.

Instagram / yungsweetro Rojean Kar, Social-Media-Star

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Instagram / yungsweetro Rojean Kar, Influencerin

