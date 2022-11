Nicola und Brooklyn Peltz Beckham wünschen sich Großfamilie!

Gibt es bei Nicola (27) und Brooklyn Peltz Beckham (23) etwa bald Nachwuchs? Der Sohn von Fußball-Star David Beckham (47) durfte seiner Liebsten im April endlich das Jawort geben. Und die zwei scheinen ihr frisches Eheglück richtig zu genießen. Fragt sich nur, ob sie auch schon über eine kleine Familie nachgedacht haben – immerhin sind beide mit mehreren Geschwistern aufgewachsen. Aber Nicola und Brooklyn sind sich einig, dass sie eine Familie wollen!

"Wir wollen auf jeden Fall eine große Familie. Er hat drei Geschwister, ich habe sieben", erklärte Nicola gegenüber The Sunday Times. Noch sei es nicht so weit, ein paar Jahre wollen die beiden erst mal zu zweit bleiben. Dennoch soll es vor allem Brooklyn kaum erwarten zu können, Vater zu werden. "Er hätte am liebsten schon gestern Kinder gehabt", verriet seine Ehefrau. Mit dem Gedanken, in Zukunft eine ganze Rasselbande zu haben, scheint sich die Schauspielerin auch schon beschäftigt zu haben: "Es ist viel... Aber mal schauen!"

Brooklyn hat bereits erklärt, dass er möglichst jung Vater werden möchte. Er könne sich mindestens zehn Kinder vorstellen. Die wird aber wohl nicht alle Nicola selbst austragen. "Wir wollen ein paar Kinder adoptieren und ein paar eigene haben. Das wäre ein Traum", überlegte sie.

Getty Images Nicola Peltz, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham im Oktober 2022

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

