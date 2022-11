Süß: Fürstin Charlène postet Halloween-Foto ihrer Zwillinge!

Auch die royalen Monegassen sind im Halloween-Fieber! Gestern brachte das schaurige Fest wieder zahlreiche Promis dazu, sich in gruselige oder auch weniger gruselige Kostüme zu schmeißen. Die unangefochtene Queen of Halloween Heidi Klum (49) entschied sich dieses Jahr beispielsweise für einen Ganzkörper-Wurm. Und auch die Royals feiern an diesem Tag: Fürstin Charlène (44) teilte nun ein Bild ihrer verkleideten Kinder.

Auf Instagram postete die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (64) ein Foto ihrer Zwillinge Prinzessin Gabriella (7) und Prinz Jacques (7). Die beiden wählten für das Ereignis zwei klassische Halloween-Kostüme: Jacques posiert als stilvoller Vampir mit langem Umhang und Gehstock. Sein Gesicht war ganz weiß geschminkt und blutverschmiert. Seine Schwester neben ihm trägt ein grün-orangenes Kürbiskleidchen mit dem passenden Haarschmuck. So posierten die beiden vor gruseliger Deko. "Happy Halloween", schrieb Charlène schlicht dazu.

Die Fans waren ganz begeistert von dem Foto und lobten Charlène in den Kommentaren. "Deine Zwillinge sehen absolut toll aus, diese Kostüme sind fabelhaft!", schwärmte ein User. Schon 2018 hatte Albert mit People über das Halloween-Fest mit seinen Kids gesprochen. "Sie haben überhaupt keine Angst vor Geistern, was für mich verwirrend ist", hatte er erklärt. Das scheint sich nicht geändert zu haben!

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco, Halloween 2022

Anzeige

Olivier Borde / Bertrand Rindoff / Bestimage Fürstin Charlène bei der Paris Fashion Week, 2022

Anzeige

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène mit ihren Zwillinge Jacques und Gabriella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de