Vor Scheidung: Gisele Bündchen kaufte heimlich neues Haus

Gisele Bündchen (42) wird wohl demnächst umziehen! In den vergangenen Monaten war heftig spekuliert worden, ob sich das Model und Tom Brady (45) getrennt haben. Während sich die beiden zunächst nicht dazu geäußert hatten, ließ die Beauty am Freitag die Bombe platzen: Sie und der Footballstar haben die Scheidung eingereicht. Bevor das Liebes-Aus bekannt wurde, soll sich Gisele eine neue Bleibe gesucht haben.

Wie unter anderem New York Post berichtet, habe die zweifache Mutter das Haus am 28. Februar gekauft – das war rund zwei Wochen, bevor Tom sein NFL-Comeback bekannt gegeben hatte. Das Anwesen befindet sich in der Nähe von Miami Beach und soll mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern ausgestattet sein. Es wird vermutet, dass Gisele dort vorübergehend wohnen wird, bis die Scheidung vorbei ist.

Bisher sind nicht viele Details zur Trennung des einstigen Traumpaars bekannt. Ein Experte scheint allerdings die Gründe für das Ehe-Aus zu kennen: Jo Hemmings ist überzeugt, dass die Entscheidung des Sportlers, seine Karriere fortzusetzen, eine Belastung für die Zwei war. "Sie sind vielleicht auch unsicher, weil sie befürchten, dass sie ohne die Bestätigung und Erfüllung durch die Arbeit ihr Ziel aus den Augen verlieren", erklärte er gegenüber The Sun.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Tom Brady im Oktober 2022

