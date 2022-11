Trotz Sorge: Care Delevingne feierte ausgelassen Halloween

Cara Delevingne (30) tobt sich mal wieder aus! Das Supermodel hat in den vergangenen Wochen aufgrund seltsamen Verhaltens viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wegen des Gerüchtes über Drogenkonsum fing auch ihr engster Kreis an, sich Sorgen um die Britin zu machen. Obwohl Cara nach diesem Vorfall wieder auf roten Teppichen glänzte, wurde sie vergangenes Wochenende erneut feiernd gesehen. Sie feierte auf einer Halloween-Party bis in die frühen Morgenstunden!

Wie Radar Online erfahren haben soll, machen sich ihre Familie und Freunde weiterhin große Sorgen um ihre Gesundheit. Währenddessen zelebrierte Cara den kostümierten Feiertag in einem Clown-Kostüm in New York City. Ein Insider berichtete, dass die Schauspielerin am Sonntag erst gegen zwei Uhr nachts auf der Party erschien und bis früh am Morgen gefeiert haben soll. Die Quelle verriet, dass Cara zwar keinen Cocktail getrunken haben soll, jedoch habe sie sich wild auf der Tanzfläche ausgetobt.

Bereits zuvor erklärte eine Quelle gegenüber Radar Online, dass ihre Freunde bereit wären, Cara einen Klinikaufenthalt zu ermöglichen, falls ihr aktueller Zustand sich verschlechtern sollte. Jedoch soll sie nach dem angeblichen Interventionsversuch ihres Kreises wieder bei der Arbeit gewesen sein.

Getty Images Cara Delevingne, Model

