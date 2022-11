Überraschung: Lee Ryan ist zum vierten Mal Vater geworden!

Süße Neuigkeiten von Lee Ryan (39)! Der Brite ist nicht nur Sänger, sondern auch Familienvater. Mit seiner Ex Jessica Keevil hat er Tochter Bluebell, aus seiner Beziehung mit seiner einstigen Verlobten Samantha Miller stammt sein Sohn Ryan. Beide sind bereits Teenager. Doch im vergangenen Jahr bekamen sie noch ein ganz kleines Geschwisterchen: Mit seiner Partnerin Verity Paris hat er eine weitere Tochter bekommen. Doch damit war die Babyplanung des Musikers offenbar immer noch nicht abgeschlossen: Lee ist nun erneut Vater geworden.

In einem Instagram-Video auf dem Account der Band Blue, in der Lee seit Jahren mitwirkt, wurde ein Video veröffentlicht, auf dem er sein Neugeborenes in den Armen hält. "Ich wollte nur sagen, dass es mir leidtut, dass ich im Moment nicht bei der Promo dabei bin", erklärte er in Bezug auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums. Er wisse, dass die Jungs alles geben und wolle ihnen bald wieder zur Seite stehen. Aktuell habe er aber andere Prioritäten: "Ich habe tatsächlich ein kleines Baby bekommen. Sie ist jetzt erst drei Wochen alt, also bin ich zu Hause bei meiner Familie, bin Vater und mit den Kindern zusammen." Mit "sie" dürfte Lee bestätigen, dass es sich bei seinem Baby um eine Tochter handelt.

Von einer Schwangerschaft Veritys war bisher nichts bekannt. Was ihr Liebesleben angeht, hält sich das Paar aber ohnehin ziemlich bedeckt. Im März dieses Jahres hatte Lee seine Partnerin zum Beispiel auch klammheimlich geheiratet – bei einer privaten Zeremonie auf Gibraltar.

Instagram / officialleeryan Sänger Lee Ryan

Instagram / officialblue Lee Ryan und sein Kind

Instagram / officialleeryan Lee Ryan mit seinen Töchtern und seiner Partnerin Verity Paris (r.)

