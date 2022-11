Victoria von Schweden ist im Urlaub: Ihr Bruder übernimmt!

Auch Royals haben mal Urlaub! Prinzessin Victoria von Schweden (45) und ihr Mann Prinz Daniel (49) haben als Thronfolger ihres Landes nur selten Zeit für sich. Wenn ihr Terminkalender mal ein paar freie Tage hergibt, wollen sie die natürlich mit ihren beiden Kindern Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6) genießen. Derzeit sollen sie zusammen im Urlaub sein. Deshalb übernimmt Prinz Carl Philip (43) jetzt ihre royalen Pflichten!

Wie die schwedische Zeitung Svensk Damtidning berichtet, lassen Victoria und ihre Familie derzeit in dem circa 10.000 Kilometer entfernten Brasilien die Seelen baumeln. Auch König Carl Gustaf von Schweden (76) und Königin Silvia (78) wollen ihnen anscheinend hinterherreisen. Bis sie wieder zurückkehren, soll deswegen Carl Philip die Stellung halten und ihre royalen Aufgaben übernehmen.

Den Urlaub haben sich Victoria und ihr Gatte wohlverdient, blickt man auf die letzten Monate zurück. Victoria feierte am Victoriatag ihren 45-jährigen Geburtstag und auch die Einschulung ihres Sohnes Oscar stand an. Wenn sie und ihr Liebster wieder heimkehren, erwarten sie in der Vorweihnachtszeit viele Termine in ganz Schweden.

Prinz Carl Philip von Schweden

Die schwedische Königsfamilie

Prinzessin Victoria, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel

