Lebendes Plakat: Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben!

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) werden mal wieder bestraft! Gesten flimmerte die dritte Folge der aktuellen Herbststaffel Joko & Klaas gegen ProSieben über den Bildschirm. Letzte Woche konnten die beiden Moderatoren einen Sieg gegen ihre Sendeanstalt einfahren – diesmal verloren sie jedoch trotz Vorteil im Finale. Ihre Strafe haben sie bereits angetreten: Joko und Klaas mussten als lebendes Plakat herhalten.

Ihr Arbeitgeber hat sich mal wieder eine besondere Bestrafung für seine zwei Zugpferde überlegt: Mit zahlreichem Klebeband wurden Joko und Klaas hoch oben an ein Billboard geklebt – und das stand mitten in einer Mall in Berlin! Dort wurden zahlreiche Trailer mit ihnen gedreht, mit denen jetzt eine Woche lang jede ProSieben-Sendung zur Primetime anmoderiert wird. Doch das ist noch nicht alles: Außerdem wird das festgeklebte Duo das Werbemotiv für die nächste Staffel sein.

Ihre gewonnenen 15 Minuten Sendezeit in der vergangenen Show hatten Joko und Klaas genutzt, um auf die aktuellen Proteste im Iran aufmerksam zu machen. Zahlreiche Prominente teilten ihren Beitrag und zeigten sich begeistert davon. Außerdem übergaben die zwei ihre Social-Media-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen.

ProSieben / Weiya Yeung Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Oktober 2022 in Berlin

ProSieben / Ralf Wilschewski Klaas Heufer-Umlauf, Steven Gätjen und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Ralf Wilschewski Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

