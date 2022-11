So cool feiern Eric und Edith Stehfest siebten Hochzeitstag

Eric (33) und Edith Stehfest scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Lange Zeit hielten der ehemalige Unter uns-Darsteller und seine heutige Frau ihre Liebe zueinander geheim. Auch ihre Hochzeit im November 2015 fand abseits der Öffentlichkeit statt. Mittlerweile hat das Paar auch zwei gemeinsame Kinder, die im April 2016 und im Januar 2021 zur Welt kamen. Anlässlich ihres siebten Hochzeitstags veröffentlichte Eric nun ein neues Pärchen-Pic mit seiner Edith.

Auf seinem Instagram-Account postete der Schauspieler nun das gemeinsame Bild, auf dem sich das Paar ganz schön in Schale geschmissen hat. "Mama und Papa haben heute Hochzeitstag", begann der 33-Jährige zu schreiben. Eric fuhr fort, dass die beiden auch nach sieben gemeinsamen Ehejahren nicht verlernt hätten, ihr Eltern-Dasein für einen Moment abzulegen, und "einfach wild" zu sein. Bei den rund 185.000 Abonnenten des zweifachen Vaters schien das Pärchen-Pic ebenfalls gut anzukommen. So wünschten viele User dem Paar einen fröhlichen Jahrestag, während andere zum Ausdruck brachten, wie toll Eric und Edith zusammen aussähen.

"Wir starten jetzt in unser achtes Jahr", meldete sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer in seiner Story erneut bei seinen Fans zu Wort. Eric erzählte, dass ihm die Liebe zu seiner Frau wirklich viel bedeute und dass er froh sei, die 27-Jährige an seiner Seite zu haben. "Ich liebe dich, Edith", beendete er seine kleine Liebeserklärung.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

