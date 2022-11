Vor dem Finale: Die "The Voice"-Talents sind total aufgeregt

The Voice of Germany neigt sich dem Ende zu – am Freitag steht bereits das große Finale der Castingshow an! Im Rahmen des Showdowns werden die verbleibenden Talents aus den Teams der Coaches Mark Forster (39), Stefanie Kloß (38), Peter Maffay (73) und Rea Garvey (49) um den Sieg kämpfen: Die Kandidaten Anny Ogrezeanu, Basti Schmidt, Julian Pförtner und Tammo Förster müssen auf der Bühne ein letztes Mal ihr Talent unter Beweis stellen. Wie fühlen sich die vier so kurz vor dem "The Voice of Germany"-Finale? Promiflash hat bei den Finalisten nachgefragt...

"Im Finale zu stehen, ist ein fantastisches Gefühl", freute sich Basti im Promiflash-Interview und betonte: "Wir sind da ja schon ein bisschen beschäftigt gewesen dieses Jahr, es war eine lange Reise mit Höhen und Tiefen. Und da jetzt belohnt zu werden, ist natürlich echt ganz, ganz toll." Auch für Bastis Mitstreiter Julian sei es "ein unglaubliches Gefühl", weiter im Rennen zu sein. "Ich hätte das nie gedacht und kann es ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz fassen. Es ist noch sehr surreal", brachte er seine Gefühle zum Ausdruck.

Und auch Anny kann es kaum fassen, es bis in den großen Showdown geschafft zu haben! "Es ist natürlich ein traumhaft schönes Gefühl, im Finale zu sein", schwärmte das Stimmwunder und fügte hinzu: "Sich selbst sagen zu können, ich habe es bis hierhin geschafft – das ist das Krasseste." Für Anny erfülle sich damit ein "Kindheitstraum". Tammo zeigte sich zudem auch total begeistert: "Es ist eine riesige Ehre, dass ich dabei sein darf."

