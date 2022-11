Freund ist 25: Darum datet Sienna Miller lieber junge Männer

Sienna Miller (40) hat ein geheimes Rezept. Die Hollywoodschauspielerin soll seit Anfang des Jahres mit Oli Green liiert sein. Die beiden wurden bereits turtelnd und Arm in Arm in New York gesichtet. Doch offiziell ist ihre Beziehung offenbar nicht. Dennoch scheint sich die Schauspielerin bei dem 25-Jährigen sehr wohlzufühlen – und das könnte einen bestimmten Grund haben: Denn Olis Alter bringt für Sienna einen wichtigen Vorteil.

"Es gibt eine Form von Frauenfeindlichkeit, die bei Männern meines Alters oder noch älteren tief verankert ist. Das sehe ich bei dieser Generation nicht", erklärte Sienna im Interview mit der Vogue. Das habe ihr das Gefühl gegeben, in den vergangenen Jahren oft Zeit verschwendet zu haben. "Und ich hatte den Eindruck, dass Zeit meine Währung ist!" Demnach scheint sie den Eindruck zu haben, dass Männer in Olis Alter offener für starke und selbstbewusste Frauen sind, wie sie eine ist.

Zu ihrem Ex Tom Sturridge (36) scheint Sienna aber trotz der Trennung ein gutes Verhältnis zu haben. Auch mit dessen neuer Partnerin Alexa Chung (38) komme sie gut klar. Ihre Tochter Marlowe bringe hin und wieder sogar Klamotten von der Designerin nach Hause, die dann auch ihrer Mutter so gut gefallen, dass sie sie ab und zu klaut.

Getty Images Sienna Miller beim Sundance Film Festival, Januar 2020

Getty Images Sienna Miller bei der Met Gala 2021

Getty Images Tom Sturridge und Sienna Miller im September 2021

