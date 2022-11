Gigi Birofio behauptet: Er ist Michelle nie fremdgegangen!

Gigi Birofio spricht Klartext! Der Realitystar stellt sich momentan mit seiner Freundin Michelle Daniaux dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island V.I.P.. Die beiden Prominent getrennt-Kandidaten hatten in der Vergangenheit eine holprige On-off-Beziehung geführt. In der aktuellen Folge hatte Michelle kein gutes Wort über ihren Liebsten verloren und angedeutet, dass dieser ihr Dinge verheimlicht hatte. Im exklusiven Promiflash-Interview meinte Gigi nun, dass er nie fremdgegangen sei.

"Eines möchte ich auch mal klarstellen: So wie Michelle sich ausdrückt, hört es sich an, als wäre ich in unserer Beziehung schon einmal fremdgegangen oder hätte heimlich Dinge gemacht. Das war, während wir zusammen waren, bislang nie der Fall", erklärte der 23-Jährige gegenüber Promiflash. Als die beiden Reality-TV-Bekanntheiten getrennt waren, sah das aber offenbar anders aus. "Nur in unseren Off-Phasen ist das eine oder andere passiert aber nie während der On-Phase. Sie macht da aber keinen Unterschied."

In der Show sieht es momentan nicht allzu gut für die beiden aus. Trotzdem können die Turteltauben sich wohl vorstellen, gemeinsam Kinder zu kriegen und zu heiraten. Michelle hatte offenbart, dass Gigi sich freuen würde, wenn sie schwanger wäre. "Weil er dann ein Kind mit der Liebe seines Lebens hätte", hatte die 21-Jährige erklärt.

RTL / Frank J. Fastner Gigi Birofio und Michelle Daniaux, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2022

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

