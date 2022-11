Nach Nanny-Drama: Harry Styles unterstützte Olivia Wilde

Olivia Wilde (38) bekommt Unterstützung von Harry Styles (28)! Vor wenigen Wochen wurde die Regisseurin mit einer Behauptung ihrer ehemaligen Nanny konfrontiert. Laut dem Kindermädchen soll sich ihr Ex Jason Sudeikis (47) vor ihr Auto geworfen haben, um die Beziehung zu retten. Beide bestritten dieses Gerücht jedoch bereits. Jetzt verriet ein Insider, dass Harry ihr dabei geholfen haben soll, das Drama zu überstehen.

Wie eine Quelle nun gegenüber Hollywood Life verriet, sollen Olivia und Harry "einigermaßen normale Tage in der Zeit verbracht haben". "So hart es auch war, Olivia ist gut drauf und nimmt das alles gelassen. Ein großer Teil davon ist Harry zu verdanken, denn er war wie ein Fels für sie", sagte der Informant. Olivia sei dankbar, dass Harry sich aktuell in derselben Stadt befindet und Zeit mit ihr verbringen kann. "Die Möglichkeit, einigermaßen normale Tage miteinander zu verbringen, hat Olivia wirklich geholfen, den Lärm von all dem Drama auszublenden", so der Insider.

Olivia scheint zu versuchen, die Situation mit dem ehemaligen Kindermädchen hinter sich zu lassen und weiterhin die Zeit mit Harry zu genießen. Erst vor wenigen Tagen wurde sie auf einem Konzert des "As It Was"-Interpreten gesichtet. Ausgelassen tanzte die 38-Jährige zu den Songs ihres Liebsten. Ob die beiden aber ein Paar sind, bleibt unbestätigt.

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde

ZUMA Press Wire / Zuma Press Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

MEGA Harry Styles und Olivia Wilde beim Shoppen

