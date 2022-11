"The Voice"-Finale: Gewinner Sebastian Krenz fiebert mit

Die Fans fiebern dem Finale von The Voice of Germany schon sehnsüchtig entgegen. Am Freitag ist es dann endlich so weit und die Castingshow wird ihren neuen Gewinner küren - den Nachfolger von Sebastian Krenz! Der verfolgt diese Staffel natürlich auch gespannt mit und denkt an seine eigene Zeit als Teilnehmer zurück. Sebastian hat Promiflash verraten, was die diesjährige Staffel in ihm auslöst.

Im Promiflash-Interview erzählt der Sänger, wie sehr er mit den aktuellen Finalisten mitfiebere. Er finde sich sogar in vielen Situationen wieder. "Ab und zu bekomme ich Flashbacks und finde mich in Momenten wieder, die ich nie vergessen werde. Zum Beispiel unsere lustigen Abende beim Italiener oder hinter der Bühne. Wir hatten immer mächtig Spaß", erinnert er sich an seine eigene Zeit zurück. Auch von den neuen Coaches zeigt er sich begeistert: "Die Blind Auditions waren durch den gegenseitigen Schlagabtausch lustig wie eh und je."

So kurz vor dem großen Showdown liegen die Nerven bei den verbliebenen Teilnehmern vermutlich blank. Für sie hat Sebastian noch ein paar gut gemeinte Ratschläge auf Lager. "Schlaft euch noch mal ordentlich aus vor dem Finale", rät er und fügt noch hinzu: "Freut euch auf eure Liebsten am Finaltag, freut euch auf zu Hause - zieht Kraft aus all den schönen Erinnerungen dieser Zeit und genießt das Finale - wunderschön und emotional wird es auf jeden Fall!"

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Sebastian Krenz beim "The Voice of Germany"-Finale

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Julian, Anny, Basti und Tammo, "The Voice of Germany"-Finalisten 2022

Findet ihr es schade, dass "The Voice of Germany" schon wieder vorbei ist? Ja, total! Nein, hat jetzt auch gereicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



