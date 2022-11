Wieder frisch verliebt: Zeigt Lala Kent hier ihren Neuen?

Ist das der neue Mann an ihrer Seite? Lala Kent (32) hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit war eigentlich mit Randall Emmett verlobt und die zwei wurden sogar Eltern einer Tochter. Doch wenige Monate nach der Geburt trennte sich das Paar –der Produzent soll ihr noch während der Schwangerschaft fremdgegangen sein. Nun ist der TV-Star aber wieder happy: Und Lala gibt buchstäblich schon kleine Hinweise auf ihren Neuen!

In ihrer Instagram-Story wünschte die 32-Jährige ihren Fans einen guten Morgen – doch der Fokus lag wohl auf dem Schnappschuss: Lala fotografierte das Ohr eines Mannes! Um wen es sich dabei handelt, verriet sie nicht – doch der kleine Ausschnitt des Männerkopfes lässt schon darauf schließen, dass der Mann ein Tattooliebhaber ist. Unter anderem prangen auf dem Gesicht eine Wespe, ein Schwert und Blumen. Mehr will Lala offenbar noch nicht preisgeben.

Schon vor wenigen Wochen gab die US-Amerikanerin zu, dass sie endlich wieder glücklich sei. "Ich glaube, ich habe mich in jemanden verliebt", verriet sie im Interview mit dem Radiosender Sirius XM. Außerdem sei der neue Mann an ihrer Seite 38 Jahre alt und wohl ziemlich smart: "Ich liebe seinen Verstand. Er ist sehr klug. Sein Gesicht passt nicht zu dem, was aus seinem Mund kommt. Er ist ein Einhorn."

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

Instagram / lalakent Lala Kents Schnappschuss von ihrem Mann

Getty Images Lala Kent, Reality-TV-Star

