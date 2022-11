Blick aufs Bett: Keine Vorhänge bei Tom Kaulitz und Heidi

Tom Kaulitz (33) gewährt tiefe Einblicke! Der Musiker und seine Liebste Heidi Klum (49) bauen sich derzeit einen Zweitwohnsitz in der US-Metropole New York City auf. Die beiden verbringen öfter Zeit in der Stadt und scheinen sich dort schon länger wie zu Hause zu fühlen. Doch für einen endgültigen Umzug scheint das neue Domizil noch nicht ganz bereit zu sein: Tom verriet jetzt, es fehle vor allem ein Sichtschutz im Schlafzimmer.

In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" meldeten sich Tom und sein Zwillingsbruder Bill (33) aus der neuen Wohnung in New York. Tom machte mit seinen Hörern eine kleine Tour durch das Apartment. Ohne Bilder beschrieb er den Zustand seiner neuen vier Wände. Auch wenn schon erste Möbel, unter anderem für die Küche, vorhanden seien, fehle etwas ganz Entscheidendes: Gardinen. "Die Nachbarn können uns auf das Bett gucken", schmunzelte der Tokio-Hotel-Gitarrist.

Eingeweiht wurde die neue Wohnung aber offenbar schon. Vor Heidis legendärer Halloween-Party hatten sie und Tom ein paar Freunde zu sich eingeladen. Es wurde offenbar ordentlich gefeiert. Mit jeder Menge Getränken bereiteten sich Tom, Bill und Heidi mit ihren Freunden auf die anstehende Halloween-Feier vor – das Apartment wurde dabei direkt einer Belastungsprobe unterzogen.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

