Laura gerührt: Pietro Lombardi widmet ihr eigenen Song!

Laura Maria Rypa (26) ist sprachlos! In Pietro Lombardi (30) hat sie nach einem langen Auf und Ab ihrer Beziehung nun den Mann fürs Leben gefunden. Im August verkündeten die Influencerin und der Sänger, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Ende Oktober hielt Pie dann um die Hand seiner Liebsten an. Während er derzeit beruflich in Thailand unterwegs ist, funktioniert sie sein Haus als gemeinsames Liebesnest um. Jetzt überrascht der DSDS-Juror seine Laura. Pietro widmet seiner Zukünftigen einen eigenen Song!

Auf Instagram teilt die 26-Jährige nun einen kurzen Ausschnitt aus Pies Song. "Er hat's mir gestern zugeschickt. Es ist so ein schönes Lied", verrät sie und will es ihren rund 700.000 Tausend Followern nicht vorenthalten. "Du bist Familie, der Mensch, den ich liebe", beginnt Pietro seine Frau in dem neuen Song anzusprechen. "Ich bin dankbar für unsere Zeit, hier mit dir will ich ewig sein", fährt er fort. "Mir sind wieder die Tränen gekommen – Danke Amo", zeigt sich Laura gerührt.

Seit der "Cinderella"-Interpret um die Hand seines Schatzes angehalten hat, kommt er aus dem Schwärmen von Laura in den sozialen Medien gar nicht mehr heraus. "Werde dich vermissen. Keine Frau kann dich ersetzen", verabschiedete sich der 30-Jährige bei seinem Aufbruch nach Thailand von ihr. Schließlich sei sie seine "Familie".

