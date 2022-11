"The Masked Singer"-Finale 2022: Sie ist die Zahnfee!

Nun ist es endlich raus! Derzeit läuft das spektakuläre Finale von The Masked Singer. Und das Rateteam, bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (46), Influencer Riccardo Simonetti (29) und Unternehmerin Judith Williams (51), durften sich bereits über unterhaltsame Performances der vier letzten Kostüme freuen. Auch die Zahnfee lieferte ab – aber wer steckt denn unter der niedlichen pinken Maske? Tatsächlich ist es Leslie Clio (36)!

Dieses Geheimnis wurde während der Liveshow gelüftet! Nachdem der maskierte Promi den Song "Take Me To Church" von Hozier (32) zum Besten gegeben hatte, war es dann aber schon wieder Schluss für die Zahnfee. Das heißt aber auch, dass die Fans endlich erfahren durften, wer da Woche für Woche ins Kostüm geschlüpft ist. Die Sängerin Leslie Clio ist das Fabelwesen.

Zuvor gaben die Fans der Sendung Tipps ab und meinten, dass unter anderem auch Alice Merton (29) sich unter der Maske verstecken könnte. Aber auch Leslie Clio war ziemlich oft im Gespräch, vor allem bei dem Rateteam. Seid ihr nun überrascht von der Demaskierung? Stimmt am Ende des Artikels ab!

Getty Images Leslie Clio in Berlin, 2018

ProSieben/Willi Weber Die Zahnfee, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

