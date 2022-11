Training zahlt sich aus: Julian Claßen zeigt seinen Bizeps

Wow, was für Muckis! Der Influencer Julian Claßen (29) hatte sich im Mai dieses Jahres nach 13 Jahren von seiner Noch-Ehefrau Bibi Claßen (29) getrennt. Die beiden waren eines der erfolgreichsten YouTube-Pärchen Deutschlands. Einige Monate nach dem Liebes-Aus machte er öffentlich, mit seinem Gewicht zu kämpfen – er habe innerhalb weniger Wochen 25 Kilo verloren. Aber jetzt scheint Julian so gut in Form zu sein wie noch nie!

In seiner Instagram-Story teilte der Zweifachpapa nun ein Spiegel-Selfie. Auf diesem sind im Hintergrund Sportgeräte wie ein Boxsack oder ein Gymnastikball zu sehen. Julian hält eine Hantel in der einen und das Handy in der anderen Hand. Dabei spannt der Webstar seinen Bizeps an – und dieser kann sich sehen lassen! Offenbar hat das Sportprogramm sich gelohnt.

Nachdem der Ex von Bibi so rapide an Gewicht verloren hatte, habe er entschlossen, Sport zu machen. Dadurch schaffte er es wieder 15 Kilo zuzunehmen – offenbar reine Muskelmasse! Seit er mit seiner neuen Freundin, der ehemaligen Schwimmerin Tanja Makarić (25), liiert ist, zeigt Julian sich oft sportlich in den sozialen Medien.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Oktober 2022

Timm, Michael / Action Press Julian Claßen, Influencer

Promiflash Webstar Julian Claßen und seine Freundin Tanja Makarić

