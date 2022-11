Kelly Clarkson hatte zwei "schreckliche" Schwangerschaften

Hätte sie doch lieber etwas anders gemacht? Kelly Clarkson (40) ist stolze Mama von zwei Kindern: Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (45) bekam die Sängerin ihre Tochter River Rose (8) und den jüngeren Bruder Remington Alexander. Doch die zwei Schwangerschaften hat die "Because Of You"-Interpretin offenbar nicht mehr allzu gut in Erinnerung: Nun sprach Kelly total offen über diese schwere Zeit.

In ihrer Sendung "The Kelly Clarkson Show" hatte die 40-Jährige einen prominenten Gast: Khloé Kardashian (38)! Die TV-Bekanntheit bekam erst vor wenigen Monaten ihr zweites Kind mithilfe einer Leihmutter. Das hätte Kelly offenbar auch gern gehabt, denn sie gab zu: "Ich wünschte, ich hätte das gewusst, denn ich hatte schreckliche Schwangerschaften, ich war im Krankenhaus." Vor allem die Übelkeit habe ihr schwer zugesetzt.

Schon 2015 erzählte sie von dieser schlimmen Erfahrung, als sie gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger war. "Ich muss mir Infusionen und Flüssigkeiten geben lassen, weil ich so dehydriert bin. Es ist sehr schlimm", berichtete sie damals.

Getty Images Kelly Clarkson, April 2022

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit ihren Kindern Remington und River

ActionPress/Pacific Press via ZUMA Wir Sängerin Kelly Clarkson

