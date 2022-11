Doch nicht verlobt? Maisie Smith ist ohne Ring unterwegs

Maisie Smith (21) und Max George (34) sind gerade einmal seit wenigen Monaten zusammen und durchleben schon eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Nachdem die Schauspielerin nämlich einen Heul-Clip von sich geteilt hatte, kamen urplötzlich News auf, dass die beiden verlobt sein sollen. Die Beauty trug auf einmal einen verdächtigen Ring. Doch offenbar war das einfach nur ein Accessoire: Maisie wurde vor wenigen Tagen wieder ohne das Schmuckstück gesichtet!

Paparazzibilder, die The Sun vorliegen, zeigen die Strictly Come Dancing-Bekanntheit am Wochenende mit ihrem Freund in Birmingham. Im Partnerlook macht das Paar die britische Stadt unsicher und strahlt sich auf den Bildern glücklich an. Doch aufmerksame Fans werden ein Detail vermissen: Maisies dicken Klunker, den sie noch vor einigen Tagen stolz trug. Offenbar werden bei den beiden so schnell nicht die Hochzeitsglocken läuten...

Und das hatte vor einigen Tagen auch ein Insider gegenüber dem Onlineportal bestätigt. Denn der The Wanted-Star und die "EastEnders"-Darstellerin haben erst einmal die Eltern des jeweils anderen kennengelernt. "Maisie und Max sind absolut verliebt und wollten, dass sich ihre Familien richtig kennenlernen", hatte die Quelle erklärt.

Instagram / maisiesmithofficial Max George mit Maisie Smith, 2022

Backgrid / ActionPress Maisie Smith mit ihrem Freund Max George im Oktober 2022

Instagram / maisiesmithofficial Max George und Maisie Smith im September 2022

