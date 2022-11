Opa-Glück: Charlotte Crosbys Papa teilt Foto seiner Enkelin

So ein stolzer Opa! Vor wenigen Wochen erfüllte sich Charlotte Crosbys (32) größter Traum. Die "Geordie Shore"-Bekanntheit und ihr Partner Jake Ankers wurden zum ersten Mal Eltern. Mitte Oktober erblickte ihr Töchterchen Alba das Licht der Welt. Seitdem teilt die junge Mama immer wieder kleine Schnappschüsse von ihrem Baby. Jetzt postete Charlottes Papa Gary ein süßes Foto, auf dem seine Enkelin zum ersten Mal richtig zu sehen ist!

Nach den Fotos der kleinen Babyfüße und Hände freuten sich Charlottes Fans über das neuste Bild, das ihr Papa Gary von seiner Enkelin auf Instagram postete. Auf dem Foto sitzt der Vater der TV-Bekanntheit auf einem Sofa, während seine Enkelin Alba auf seiner Brust liegt. Einen Teil ihres Gesichts versteckte die Kleine hinter ihrer Hand, während die sich bei ihrem Opa ankuschelte. Unter dem Beitrag schrieb der stolze Großvater: "Rückkehr zu den alten Fähigkeiten" und spielte damit auf seine Begabung als Papa an.

Auch die Fans des jungen Realitystars sind begeistert von dem neuen Baby-Update. "Was für ein süßes Foto von euch beiden!" oder "Kuscheln mit Opa, wie niedlich!", kommentierten zwei seiner Follower. "Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Du wirst ein toller Opa sein!" und "Sie ist so wunderschön. Herzlichen Glückwunsch Opi!" schrieben weitere unter seinen Post.

Instagram / thediddyman1 Charlotte Crosbys Papa und seine Enkelin Alba

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby im August 2022

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

