Hot or Not? Seit mehr als zehn Jahren steht Justin Bieber (27) nun schon im Rampenlicht. Dabei überzeugt der gebürtige Kanadier seine Fans mittlerweile nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Sinn für Fashion. Immerhin hat der Popsänger seit drei Jahren mit Hailey (24) ein erfolgreiches Model an seiner Seite und designt sogar Schuhe. Doch nun wurde Justin jedoch mit einem eher fragwürdigen Outfit von einigen Paparazzi abgelichtet. Der einstige YouTube-Star griff bei einem Date nämlich zu einer schwarzen Latzhose

Am Wochenende wurden die beiden Weltstars dabei gesehen, wie sie gemeinsam in einem Pasta-Restaurant in Beverly Hills einkehrten. Während sich Hailey für das gemeinsame Abendessen ordentlich ins Zeug legte und sogar schwarze High Heels trug, bevorzugte der "Don't Go"-Sänger einen sehr legeren Look. In einer Latzhosen-Pulli-Kombi machte es sich der 27-Jährige bequem. Sogar die Kapuze seines pinken Oberteils hatte sich der Blondschopf über den Kopf gezogen, um möglichst unerkannt zu bleiben.

Ob es sich bei Justins Outfit um den nächsten großen Trend handelt, wird die Zeit wohl zeigen. Immerhin gilt der Musiker sonst als echte Stilikone und konnte bereits viele große Model-Kampagnen an Land ziehen. Vergangenen Monat gab er beispielsweise bekannt, dass er das neue Gesicht der Luxusmarke Balenciaga sei.

APEX / MEGA Justin Bieber im August 2021

APEX / MEGA Justin Bieber und seine Frau Hailey im August 2021

Instagram / justinbieber Justin Bieber im August 2021

