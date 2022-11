Auch ohne Partner: Sam Smith wünscht sich irgendwann Kinder

Sam Smith (30) möchte eine Familie gründen. Der Sänger machte kürzlich mit zwei neuen Single-Veröffentlichungen auf sich aufmerksam. Nach den Hits "Love Me More" und "Unholy" mit Kim Petras (30) bestätigte der Musiker, dass im Januar 2023 sein neues Album mit dem Titel "Gloria" erscheinen soll. Beruflich läuft es also wie am Schnürchen, aber wie sieht es privat aus? Jetzt plauderte Sam aus, dass der Wunsch, Vater zu werden, sehr groß sei...

Sam war zu Gast im Studio von Apple Music, um mit Zane Lowe (49) über das kommende Album zu sprechen. Im Zuge dessen erzählte der "I'm Not The Only One"-Interpret, wie wichtig es sei, eine liebevolle Familie um sich herum zu haben. "Alle unterstützen mich sehr", erklärte Sam. Irgendwann möchte der Brite daher auch eigenen Nachwuchs haben. "Nachdem ich noch etwas herumgereist bin, würde ich es lieben, eigene Kinder zu haben", meinte Sam.

Einen Partner oder eine Partnerin braucht Sam dafür nicht zwingend an der Seite. "Ich könnte das auch alleine tun", weiß der Oscar-Gewinner. Kürzlich verriet Sam, der non-binär ist, sich auch beim Dating nicht auf ein bestimmtes Geschlecht festlegen zu wollen. "Ich verliebe mich einfach in einen Menschen. Ich kann vorab nicht das Geschlecht der Person vorhersagen. Das fühlt sich ehrlich gesagt sehr befreiend an", erklärte Sam im Interview mit Bizarre.

Getty Images Sam Smith, 2016

Getty Images Sam Smith in Los Angeles

Getty Images Sam Smith, Sänger

