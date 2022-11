"Du wirst sterben": Ex Melanie warnte Aaron Carter (†34)!

Melanie Martin war mehr als beunruhigt! Am Samstag wurde Aaron Carter (✝34) tot in seiner Wohnung aufgefunden – derzeit klären die Behörden die Umstände seines plötzlichen Todes. Vor seinem Ableben soll der Bruder von Nick Carter (42) seinen fünften Entzug gemacht haben, bestätigt wurde das aber nie so richtig. Denn offenbar hatte er bis zu seinem Tod Suchtprobleme. Seine On-Off-Freundin Melanie flehte Aaron deswegen an, clean zu werden!

Auf TikTok geht derzeit ein Video viral, in dem Aaron einige Wochen vor seinem Tod eine Textnachricht der Mutter seines Sohnes Prince Lyric vorliest. "Wenn es wahr ist, was du tust, wirst du nicht mehr lange am Leben sein. Du wirst sterben", lauteten die Worte seiner einstigen Verlobten. In welchem Zusammenhang ihre Worte standen, ist nicht bekannt – doch es lässt vermuten, dass sie wollte, dass der einstige Teeniestar mit den Drogen aufhört.

Vier Tage vor seinem Tod soll Aaron aber angeblich clean gewesen sein. TMZ berief sich diesbezüglich auf eine Aussage des Los Angeles Sheriffs Department. Dieses erklärte, dass der 34-Jährige am 1. November aus dem Verkehr gezogen wurde – nach einem verdächtigen Anruf hatte er sich einem Alkoholtest unterziehen müssen. Dieser fiel aber negativ aus.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im Jahr 2020

