Erster "The Voice"-Sieg: Mark Forster kann es kaum fassen!

Mark Forster (39) ist total überwältigt! Bereits zum sechsten Mal saß der Musiker als Juror auf dem Drehstuhl bei The Voice of Germany. In den vergangenen Staffel hatte er mit seinen Talenten jedoch nie den Sieg einfahren können. Nun war es aber endlich so weit! Am Wochenende gewann Anny Ogrezeanu aus Marks Team die diesjährige Ausgabe. Darüber zeigte sich der Sänger total begeistert. "Es ist das schönste Gefühl in meinem ganzen Leben. [...] Ich war der Leonardo DiCaprio von 'The Voice of Germany' und jetzt ist es so weit, dank Anny", schwärmte der "Chöre"-Interpret gegenüber Promiflash.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de