GNTM startet direkt in Los Angeles: So finden es die Fans!

Germany's next Topmodel startet im kommenden Jahr mit einer großen Überraschung! Für die Kandidatinnen beginnt die 18. Staffel der beliebten Castingshow nämlich anders als in der Vergangenheit direkt in der US-amerikanischen Metropole Los Angeles: Schon in der Auftaktfolge werden die Nachwuchsmodels ihre erste Fashion-Show vor Chefjurorin Heidi Klum (49) in der Stadt der Engel laufen. Aber was sagen eigentlich die Promiflash-Leser zu dieser Neuerung?

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 8. November; 8:30 Uhr] stimmten zahlreiche GNTM-Fans über den Staffelstart in Übersee ab: 408 von insgesamt 698 Lesern finden es toll, dass Heidi ihre Kandidatinnen direkt nach Los Angeles einfliegen lässt – das entspricht 58,5 Prozent aller Votes. 290 Teilnehmer – also 41,5 Prozent – sind hingegen nicht so begeistert und fragen sich, wie der Sender das im Laufe der Staffel noch steigern soll.

Und auch die Chefjurorin Heidi freut sich schon total auf die Ankunft der Nachwuchsmodels in ihrer Wahlheimat L.A.! "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen", brachte das Model seine Vorfreude in einer ProSieben-Pressemitteilung zum Ausdruck.

Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

Heidi Klum im September 2022

Heidi Klum, Model

