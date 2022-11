Jasi_xx3 und Mou verraten: Dann kommt ihr Baby auf die Welt!

Jasi_xx3 (20) bereitet sich derzeit das zweite Mal auf eine Entbindung vor. Bereits mit 17 Jahren war die heute 20-Jährige erstmals schwanger. Vor Kurzem machte sie die Beziehung mit ihrem Freund Mou publik, mit dem sie auch das Kind erwartet. Die Schwangerschaft hat sie vor ihrer Community einige Wochen geheim gehalten. Kurz nach der Veröffentlichung verrät sie jetzt aber, wann der Entbindungstermin sein wird!

Ihre Fans haben ihr viele Fragen zu ihrer Schwangerschaft gestellt, diese beantwortet sie jetzt in einem YouTube-Video. Ein Follower wollte wissen, wann der Entbindungstermin des Babys sei. "Also laut der Frauenärztin von dir am 30. April", beantwortete Mou stolz die Frage. Nickend führte Jasi weiter aus: "Tatsächlich war der Entbindungstermin zuerst am 8. Mai, aber der wurde dann geändert auf den 30. April." Sie sei laut ihrer Ärztin doch schon eine Woche weiter als vorerst vermutet. Auch wenn nicht einmal die Hälfte der Schwangerschaft vergangen ist, ist dem Paar deutlich anzumerken, dass es sich auf das Baby freut.

Da Entbindungstermine nur Richtlinien darstellen, bleibt Platz für Spekulationen. "Also mein Gefühl sagt mir, es wird der 1. Mai sein", äußerte sich Mou. "Der 1. Mai ist irgendwie ein schönes Datum, finde ich. Oder stell dir vor der 5. Mai, das wäre auch ganz schön", brachte Jasmin als Überlegung ein.

Instagram / jasi_xx3 Jasi mit ihrer Tochter und ihrem Partner Mou

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrem Freund Mou im September 2021

