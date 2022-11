Jennifer Anistons Kinderwunsch: Kaley Cuoco zeigt Support

Großartiger Support von Kaley Cuoco (36) für Jennifer Aniston (53)! In einem kürzlich veröffentlichten Interview blickte die Friends-Darstellerin auf eine schmerzhafte Zeit in ihrem Leben zurück. Sie erzählte über ihre emotionalen Erfahrungen mit der künstlichen Befruchtung, welche jedoch nicht funktionierte. Die schwangere Kaley richtete nun einige Zeilen an Jennifer. Sie zeigte ihre Unterstützung, als Jen zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen hat.

Nachdem das Interview am Mittwoch veröffentlicht wurde, lobte Kaley, die derzeit ihr erstes Kind mit ihrem Freund Tom Pelphrey (40) erwartet, Jennifer in ihrer Instagram-Story. "Man weiß nie, was die Leute hinter den Kulissen durchmachen. Hört auf, von jeder Kleinigkeit auszugehen und zu beurteilen!", schrieb sie dazu. "Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast", fügte sie anschließend hinzu.

In ihrem Allure-Interview erklärte die 53-Jährige, dass sie sich vor einigen Jahren einer künstlichen Befruchtung unterzogen habe. "Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein herausfordernder Weg für mich", sagte sie dem Magazin. Die Umstände und die ständigen Gerüchte hätten sie damals sehr belastet.

Kaley Cuoco, Schauspielerin

Kaley Cuoco, Schauspielerin

Jennifer Aniston im November 2019

