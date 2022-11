Nach Abfuhr: Patricia Blanco macht ihrem Freund Drag-Antrag!

Patricia Blanco (51) zeigt ihrem Herzbuben, wie es richtig geht! Seit 2019 geht die Reality-TV-Darstellerin mit Andreas Ellermann durchs Leben. Ein Jahr später verlobten sie sich bereits. Im August wagte der Unternehmer den Versuch erneut und machte seiner Partnerin einen Antrag – das ging jedoch nach hinten los. Denn Patricia lehnte ab: "So kann ich nicht Ja sagen, das war mir zu banal", erklärte die Tochter von Roberto Blanco (85) gegenüber Bild. Gestern nahm die Promis unter Palmen-Teilnehmerin das Zepter selbst in die Hand – als Drag-Queen ging sie vor Andreas in der Olivia Jones-Bar auf die Knie!

