"Sexiest Man Alive" Chris Evans will eine Familie gründen

Gibt es bald auch die schönsten "Babys alive"? Chris Evans (41) wurde vor wenigen Tagen zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Allerdings soll der Schauspieler seit einigen Wochen wieder in festen Händen sein. Zumindest gab es erst vor wenigen Tagen erneut Gerüchte, dass er mit der "Fantastic Four"-Darstellerin Alba Baptista (25) anbandeln soll. Im Juli hatte Chris zudem betont, dass er endlich die Frau fürs Leben finden möchte – aus einem guten Grund: Er will seine Gene weitergeben und Vater werden!

Im Interview mit People erzählte der 41-jährige Hottie, dass die Nachwuchsplanung bei ihm definitiv ein Thema sei: "Das ist etwas, das ich unbedingt will – eine Frau, Kinder, eine Familie gründen." Schließlich würden die besten Künstler am Ende nicht mit großem Stolz auf ihre Arbeit, sondern auf ihre Beziehungen und ihre Familie blicken. "Also kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als das zu schaffen", fügte er hinzu.

Doch warum hat es bei dem "Captain America"-Darsteller bisher noch nicht mit der großen Liebe geklappt? Im Interview erklärte er: "Man verbringt viel Zeit damit zu lernen, was hilfreich war und was nicht." Er habe erst herausfinden müssen, was gut funktioniere und worin er sich verbessern musste. Chris könne sich nun zum Beispiel leichter entschuldigen: "Wenn man in diesen verletzlichen Momenten in der Lage ist, ruhig zu bleiben und zuzuhören und sich zu entschuldigen, auch wenn man glaubt, nichts falsch gemacht zu haben, weil es nicht aus der eigenen Perspektive, sondern aus der des anderen kommt, dann öffnet das auf eine sehr gesunde Weise eine Tür."

Getty Images Alba Baptista im September 2019

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Chris Evans, Filmstar

