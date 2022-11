"Lügen!": Britney Spears wettert gegen ehemalige Assistentin

Britney (40) teilt weiter aus! Seit die "Toxic"-Sängerin nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, macht sie, was sie will. Sie zeigt sich oft freizügig im Netz, teilt wirre Postings und gibt viele Details aus ihrer Vergangenheit preis. Ihre ehemalige Assistentin Felicia Culotta war offenbar Britneys engste Vertraute. Trotzdem hatte sie in "Framing Britney Spears" über den Megastar ausgepackt. Jetzt behauptete Britney, dass ihre Assistentin in der Doku gelogen habe.

Wie RadarOnline berichtete, teilte Britney auf Twitter einen wütenden Post. Dieser ist allerdings mittlerweile schon wieder gelöscht. Darin ging es um eine Geschichte, die ihre einstige Assistentin in der Doku "Framing Britney Spears" vergangenes Jahr enthüllt hatte. Felicia hatte behauptet, dass die "Baby One More Time"-Interpretin angeblich nach ihrem ersten Hit durch die Nachbarschaft ging und 100-Dollar-Scheine verschenkte. Laut der 40-Jährigen eine Lüge: "Ich meine, tiefer kann man nicht sinken...warum hast du das gesagt?! Das ist nicht einmal wahr!"

Zuletzt hatte die Musikerin auf Instagram enthüllt, dass sie offenbar gesundheitliche Probleme habe. "Nervenschäden auf der rechten Seite meines Körpers... es gibt keine Heilung außer Gott. [...] Ich wache etwa drei Mal pro Woche im Bett auf und meine Hände sind völlig taub," hatte die Zweifachmama geschrieben.

QK1/WENN/Newscom/The Mega Agency Britney Spears und ihre ehemalige Assistentin Felicia Cullota, 2004

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

Getty Images Britney Spears, Oktober 2018

