Nach Liebes-Aus: Shakira zeigt sich fröhlich mit ihrem Sohn

Shakira (45) lässt sich nicht unterkriegen! Die Sängerin durchlebte in den vorherigen Monaten turbulente Zeiten. Im Juni dieses Jahres gab sie ihre Trennung von Gerard Piqué (35) bekannt. Bereits nach kurzer Zeit wurde der Fußballer leidenschaftlich knutschend mit seiner Neuen Clara Chia Marti gesichtet. Shakira zog sich seit dem Liebes-Aus aus der Öffentlichkeit zurück – doch jetzt wurde sie das erste Mal gesichtet!

Der Popstar zeigte sich in Barcelona, um ihren Sohn Milan (9) bei einem Fußballspiel zu unterstützen. Bei ihrer ersten Sichtung nach dem Kuss ihres Exes und seiner Neuen trug Shakira ein lässiges Sweatshirt und ein passendes Käppi. Sie wirkte glücklich und ausgelastet, als sie ihren Sohn begeistert anfeuerte. Aktuell soll die Kolumbianerin laut HollywoodLife versuchen, zum Wohle ihrer zwei Kinder das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.

Eine Quelle verriet dem Blatt, dass die Knutscherei zwischen Gerard und Clara zu Shakiras Zurückgezogenheit beigetragen hatte. "Shakira kann nicht glauben, dass Gerard so etwas so kurz nach ihrer Trennung tun würde", so der Insider. Für ihre Kinder bemühe sie sich jedoch um Frieden: So soll das Ex-Paar eine Einigung bezüglich des Sorgerechtes erzielt haben. Shakira soll offenbar Anfang des Jahres mit ihren beiden Söhnen nach Miami ziehen.

ActionPress Shakira, Sängerin

ActionPress Milan Piqué Mebarak und Shakira

MEGA Shakira mit ihren Söhnen im November 2022

