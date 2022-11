Verführerin Vanessa ist für Christina Dimitriou "ein Kind"

Christina Dimitriou (30) scheint Vanessa Nwattu nicht ernst nehmen zu können. Die Reality-TV-Bekanntheit nahm mit ihrem Partner Aleksandar Petrovic (31) bei Temptation Island V.I.P. teil – der Influencer ließ sich dabei auf einen gefährlichen Flirt mit der Verführerin Vanessa ein. Es entstand sogar der Eindruck, dass er sich verliebt hat. Christina wetterte daraufhin gegen die Single-Dame und disste sie unter anderem wegen ihres jugendlichen Alters – darauf ist sie gegenüber Promiflash nun näher eingegangen.

Vanessa ist erst 22 Jahre alt und damit knapp acht Jahre jünger als die Unternehmerin. Im Promiflash-Interview erklärte Christina, warum das Alter der Verführerin ihrer Meinung nach ein Nachteil ist: "Sie ist für mich noch ein Kind, sie hat noch keine richtige Lebenserfahrung. Wenn ich zurückblicke, wie ich mit 22 Jahren war, war ich auch reif für mein Alter, aber trotzdem kann man das nicht mit einer 30-Jährigen vergleichen."

Aleks hingegen scheint diese Auffassung nicht zu teilen. Im Gespräch mit Promiflash plauderte er aus, was er an der Beauty schätzt – dazu zählte auch ihre Reife. "Vanessa ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie wirkt für ihr Alter sehr reif und reflektiert. Mit ihr habe ich direkt sehr tiefgründig kommunizieren können und das in ganz verschiedenen Kontexten. Das kannte ich bis dato so nicht", schwärmte er im Oktober.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

