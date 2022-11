Zwischen Lala Kent und ihrem Neuen ist schon wieder Schluss!

Lala Kent (32) will offenbar doch lieber erst einmal ihr Single-Leben genießen. Anfang November machte die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit publik, dass sie rund ein Jahr nach der Trennung von Randall Emmett wieder glücklich ist. Einige Fans vermuteten, dass es sich bei ihrem Neuen um das Model Don Lopez handeln könnte. Nun äußerte sich Lala erstmals zu den Gerüchten – und stellte dabei klar: Zwischen ihr und dem Hottie ist schon wieder alles vorbei!

Im Interview mit dem Radiosender Sirius XM sprach die 32-Jährige nun über ihre Turtelei mit dem US-Amerikaner. "Don und ich hatten eine Menge Spaß im Schlafzimmer", schwärmte Lala. Doch nachdem ihre Romanze publik wurde, habe sie einige Nachrichten von ihren Fans bekommen, die sie vor ihm warnen wollten. Letztendlich habe die Mutter einer Tochter die kurze Liaison daraufhin beendet.

Trotzdem behalte Lala die gemeinsame Zeit mit Don in guter Erinnerung. Immerhin war er der erste Mann, dem sie nach der Trennung von Randall wieder eine Chance gegeben hatte. "Er ist die erste Person, mit der ich seit meiner letzten Beziehung geschlafen habe, also werde ich immer einen Platz in meinem Herzen für ihn haben", betonte die Blondine.

