Jennifer Lopez trägt Ben Affleck jetzt ganz nah am Herzen

Jennifer Lopez (53) ist so verliebt! Im Sommer ging die Musikerin mit dem Schauspieler Ben Affleck (50) den Bund der Ehe ein. Nachdem ihre erste Beziehung vor 20 Jahren gescheitert war, gaben sich die beiden eine zweite Chance. Seitdem scheint die Schauspielerin auf Wolke sieben zu schweben. Wie glücklich Jennifer mit ihrem Gatten ist, zeigt sie jetzt der ganzen Welt!

Nur wenige Tage, nachdem die 53-Jährige eine "Mrs."-Halskette gezeigt hatte, teilte Jennifer am Donnerstag mehrere Schnappschüsse mit einer ähnlichen Kette auf Instagram. Stolz posiert sie auf den Bildern zu Ehren ihres Mannes mit einer "Jennifer & Ben"-Halskette. Zu dem Accessoire kombiniert trug sie ein weißes Seidenkleid und einen weißen Pelzmantel. Eine lange Kolibri-Kette sorgte für eine romantische Schmuck-Kombi um den Hals der "Marry Me"-Darstellerin.

Schmuck scheint in der wieder auflebenden Liebe der beiden eine große Rolle zu spielen. Im August wurde die "Jenny from the Block"-Interpretin laut People mit einer "Ben"-Halskette gesehen, als sie durch die Straßen von Portofino in Italien schlenderte. Die soll Ben seiner Frau zu ihrem 52. Geburtstag geschenkt haben. "Mit dem maßgeschneiderten Stück, das Ben für Jennifer kreiert hat, haben sie ihre Liebe klar zum Ausdruck gebracht", behauptete Beth Bugdaycay, Kreativdirektorin und Mitbegründerin der Kettenmarke Foundrae gegenüber E! News.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im November 2022

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "Marry Me"-Premiere im Februar 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig

Anzeige

Wie gefällt euch die Kette? Viel zu kitschig! Total süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de