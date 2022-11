Vor Met-Gala: Kim K. passte das Marilyn-Kleid zuerst nicht!

Kim Kardashian (42) musste wohl viel dafür tun! Für die diesjährige Met-Gala legte die Unternehmerin einen besonderen Auftritt hin. Sie durfte das bekannte Kleid Marilyn Monroe (✝36) tragen und sorgte damit für reichlich Aufsehen. Um in das Kleid zu passen, soll sie einiges in Kauf genommen und später sogar angeblich die legendäre Abendgarderobe beschädigt haben. Ursprünglich war es Kim allerdings nicht möglich, Marilyns Kleid zu tragen!

Die neue Folge von "The Kardashians" zeigte die Hintergründe zur Planung von Kims Met-Gala-Look. "Ich habe zuerst den Prototyp anprobiert, um zu sehen, ob er passt. Als der passte, schickten sie das Original", erzählte sie und berichtete weiter: "Als ich das Original anziehen wollte, ging es mir nicht einmal über die Hüften!" Sie sei deswegen am Boden zerstört gewesen. Gegenüber ihren Schwestern Khloé (38) und Kourtney (43) äußerte sie ihre Angst, nicht mehr an der Gala teilnehmen zu können.

Wie Kims Fans bereits im Mai dieses Jahres sehen konnten, haben sich die Bemühungen der 42-Jährigen gelohnt und sie durfte am Ende das besondere Kleid präsentieren. Für ihren Auftritt nahm sie mehrere Kilo ab und wurde dafür stark kritisiert. Besonders die Schauspielerin Lili Reinhart (26) warf der vierfachen Mutter vor, damit ein ungesundes Bodyimage zu fördern.

Getty Images Marilyn Monroes Kleid, das sie beim Geburtstag von John F. Kennedy trug

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

